В Якутии у самолета Ан-24 лопнули колеса шасси при посадке

Колеса стоек шасси самолета Ан-24 лопнули при посадке воздушного судна в аэропорту Олекминска в Якутии, никто не пострадал. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 апреля в 21:17 по местному времени.

«При посадке... у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси», — сообщили в прокуратуре.

На борту самолета находились 4 члена экипажа и 21 пассажир, пострадавших не было. Причины ЧП выясняются. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Омск, получил разряд атмосферного электричества во время полета. После комплекса восстановительных работ воздушное судно допустили к вылету перегоночным рейсом в Тюмень. Пресс-служба Utair подтвердила, что самолет повредила молния, пишет Ura.ru.

