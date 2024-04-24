В Якутии у самолета Ан-24 лопнули колеса шасси при посадке
Колеса стоек шасси самолета Ан-24 лопнули при посадке воздушного судна в аэропорту Олекминска в Якутии, никто не пострадал. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел 23 апреля в 21:17 по местному времени.
«При посадке... у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси», — сообщили в прокуратуре.
На борту самолета находились 4 члена экипажа и 21 пассажир, пострадавших не было. Причины ЧП выясняются. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.
Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Омск, получил разряд атмосферного электричества во время полета. После комплекса восстановительных работ воздушное судно допустили к вылету перегоночным рейсом в Тюмень. Пресс-служба Utair подтвердила, что самолет повредила молния, пишет Ura.ru.
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