Девушка с ружьём, задержанная в детском саду Красноярска, хотела там работать

Оперативникам удалось выяснить, что 28 марта 19-летняя девушка пришла с оружием в МБОУ «Детский сад №31» города Красноярска. При входе в здание её встретила воспитатель, которая заметила под пальто у визитёрши ружье. В тот момент, когда сотрудница учреждения попыталась забрать оружие, произошел выстрел в стену. Дети при этом не пострадали. Воспитатель сумела обезвредить девушку и удерживать её до приезда сотрудников Росгвардии.

Следствие установило, что за несколько дней до инцидента подозреваемая приходила в этот детский сад под предлогом трудоустройства. О мотивах поступка задержанной не сообщается.