Девушка с ружьём, задержанная в детском саду Красноярска, хотела там работать
Девушка, стрелявшая из ружья в детском саду Красноярска, хотела устроиться туда на работу. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Перед тем как прийти в дошкольное образовательное учреждение, гражданка, предположительно, застрелила своего отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Оперативникам удалось выяснить, что 28 марта 19-летняя девушка пришла с оружием в МБОУ «Детский сад №31» города Красноярска. При входе в здание её встретила воспитатель, которая заметила под пальто у визитёрши ружье. В тот момент, когда сотрудница учреждения попыталась забрать оружие, произошел выстрел в стену. Дети при этом не пострадали. Воспитатель сумела обезвредить девушку и удерживать её до приезда сотрудников Росгвардии.
Следствие установило, что за несколько дней до инцидента подозреваемая приходила в этот детский сад под предлогом трудоустройства. О мотивах поступка задержанной не сообщается.
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