В Красноярске из-за хлопка в доме повреждены пять машин

15 сентября16:17

После хлопка в многоквартирном доме в Красноярске получили повреждения пять автомобилей, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«По уточнённой информации, пострадало пять автомобилей около дома», — РИА Новости заявление ведомства.

В 10-этажном доме в Красноярске началась деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. В одном из подъездов лопнули стёкла. Эвакуировано 37 жителей, уточняет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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