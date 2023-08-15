В Красноярске горит жилой многоквартирный дом

В Красноярске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает главк МЧС региона.

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Огонь бушует на площади 500 квадратных метров. Здание находится в переулке Маяковского. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным региональной прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Ранее два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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