В Красноярске горит жилой многоквартирный дом

Огонь бушует на площади 500 квадратных метров. Здание находится в переулке Маяковского. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным региональной прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Ранее два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

