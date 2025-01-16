В Красноярске 11-летний школьник погиб на секции по спортивному туризму
16 января 202517:07
С каната сорвался и погиб 11 –летний школьник на секции по спортивному туризму в Красноярске, сообщает региональная прокуратура.
По предварительным данным, ребенок по неизвестной причине, забравшись на шестиметровую высоту, отстегнул альпинистскую страховку и упал. В прокуратуре выяснили, что погибший занимался в секции два года.
Возбуждено уголовное дело о халатности. Начата проверка всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Омске ремонтировавший компьютер школьник погиб от удара током, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru