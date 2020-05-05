Пожар в шести жилых домах в Самаре локализован
Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший в шести частных жилых домах в посёлке Шмидта в Самаре. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что возгорание локализовано на площади 700 кв. м. В настоящий момент пожарные проводят разборку конструкций. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что причиной пожара, который вспыхнул в частном доме в Раменском районе Московской области, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.
Возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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