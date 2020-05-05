Пожар в шести жилых домах в Самаре локализован

Ранее сообщалось, что причиной пожара, который вспыхнул в частном доме в Раменском районе Московской области, могла быть неисправность электропроводки. Об этом заявили в Следственном управлении СК по региону.

Возгорание произошло в одном из домов в деревне Дурниха. На месте ЧП были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, в общей сложности в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



