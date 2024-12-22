Оставить без праздника или обезопасить? В ГД призвали запретить продажу пиротехники

«Губернаторам с силовиками необходимо принимать подобные меры. Всем, кто покупает фейерверки, быть может, обойтись, как минимум, в эту новогоднюю ночь и не пользоваться подобными устройствами. Можно заменить салюты хорошим общением друг с другом. Сейчас психологически фейерверки очень многие люди воспринимают без какого-либо восторга. У нас очень много семей, у кого родные и близкие находятся в зоне спецоперации, в ряде регионов, которые находятся в непосредственной близости к зоне СВО», - сказал он в интервью НСН.

ЧТО ЗАМЕНИТ САЛЮТЫ?

В Москве тоже запрещено запускать фейерверки в новогоднюю ночь. В связи с этим москвичам и гостям столицы предлагают насладиться различными световыми шоу.

«Общегородские салюты отменены в связи с тем, чтобы не вводить людей в заблуждение во время проведения спецоперации, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Придуманы различные световые шоу, которые будут проводиться для всех в каждом административном округе Москвы», - объяснил начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, полковник полиции Александр Романенко, подчеркнув в пресс-центре НСН, что в новогодние праздники сотрудники подразделения будут работать в усиленном режиме.