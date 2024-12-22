Оставить без праздника или обезопасить? В ГД призвали запретить продажу пиротехники
Накануне депутат Артем Кирьянов предложил запретить продажу фейерверков на Новый год из-за участившихся случаев взрыва пиротехники в банках и МФЦ.
За последние несколько дней в ряде регионов России злоумышленники по заданиям мошенников осуществили поджог и подрыв отделений банков, МФЦ и почты. При этом в основном правонарушители для таких акций использовали фейерверки.
ЗАПРЕТ ПИРОТЕХНИКИ И ШТРАФЫ
На фоне участившихся запусков фейерверков в банках и МФЦ в разных регионах России депутат Госдумы Артем Кирьянов призвал запретить продажу пиротехники перед Новым годом. Он считает, что сейчас очень легко купить фейерверки, приобретение которых может обернуться травмами или даже диверсионными актами.
«Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки», - написал политик в своем Telegram-канале.
Депутат призвал «задуматься о мерах регулирования», в связи с чем он предложил обязать продавцов фейерверков обращать внимание на то, кому они продают салюты, и уточнять, для каких целей клиент делает покупку. По мнению Кирьянова, также следует запретить продажу пиротехники на Новый год и провести масштабные рейды по проверке лицензий у продавцов. Политик подчеркнул, что в продаже следует оставить лишь бенгальские огни.
В Госдуме также напомнили о штрафах за нелегальную продажу пиротехники. Так, по словам депутата, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, взыскания могут достигать 300 тысяч рублей. При этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, добавил он.
«Продажа с улиц, из автомобилей или с лотков строго запрещена. За такую деятельность возможен штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей», - приводит слова Чаплина издание «Газета.Ru».
ЗАПРЕТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
До этого спецслужбы выяснили, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию могут попытаться завести взрывчатые устройства, в том числе с поражающими элементами. В связи с этим, например, губернатор Калужской области Владислав Шапша ввел временный запрет на торговлю пиротехникой с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.
Аналогичный запрет ввели и в Орловской области. Власти Курской, Брянской и Саратовской областей, а также Пермского края и Удмуртии призвали жителей отказаться от таких забав в праздник для соблюдения мер предосторожности. При этом, по мнению члена комитета ГД по промышленности и торговле Алексея Канаева, такие ограничения следует ввести по всей стране.
«Губернаторам с силовиками необходимо принимать подобные меры. Всем, кто покупает фейерверки, быть может, обойтись, как минимум, в эту новогоднюю ночь и не пользоваться подобными устройствами. Можно заменить салюты хорошим общением друг с другом. Сейчас психологически фейерверки очень многие люди воспринимают без какого-либо восторга. У нас очень много семей, у кого родные и близкие находятся в зоне спецоперации, в ряде регионов, которые находятся в непосредственной близости к зоне СВО», - сказал он в интервью НСН.
ЧТО ЗАМЕНИТ САЛЮТЫ?
В Москве тоже запрещено запускать фейерверки в новогоднюю ночь. В связи с этим москвичам и гостям столицы предлагают насладиться различными световыми шоу.
«Общегородские салюты отменены в связи с тем, чтобы не вводить людей в заблуждение во время проведения спецоперации, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Придуманы различные световые шоу, которые будут проводиться для всех в каждом административном округе Москвы», - объяснил начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, полковник полиции Александр Романенко, подчеркнув в пресс-центре НСН, что в новогодние праздники сотрудники подразделения будут работать в усиленном режиме.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за минувшие сутки в столичном регионе по наводке мошенников было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах.
Ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в беседе с НСН заявил, что сейчас в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, поэтому покупателям следует обратить внимание на соответствие изделия ГОСТу и другим техрегламентам.
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