В Краснодарском крае загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер»

В Молькино в Краснодарском крае начался пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер», передает Telegram-канал «Оркестр Вагнера», который был связан с ЧВК.

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По данным канала, загорелись административные постройки, в том числе бывшее здание штаба. Причины инцидента в сообщении не приводятся.

В краевом управлении МЧС сообщили, что в Молькино горит двухэтажное строение.

Ранее производственное помещение загорелось в селе Новая Усмань Воронежской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ПожарыПожарныеКраснодарский Край

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