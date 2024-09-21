В Краснодарском крае загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер»
21 сентября 202418:16
В Молькино в Краснодарском крае начался пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер», передает Telegram-канал «Оркестр Вагнера», который был связан с ЧВК.
По данным канала, загорелись административные постройки, в том числе бывшее здание штаба. Причины инцидента в сообщении не приводятся.
В краевом управлении МЧС сообщили, что в Молькино горит двухэтажное строение.
Ранее производственное помещение загорелось в селе Новая Усмань Воронежской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru