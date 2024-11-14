В Краснодарском крае задержаны двое мужчин, напавших на полицейских

В Горячем Ключе Краснодарского края полицейские задержали двух мужчин, которые напали на правоохранителей. Еще один участник инцидента был ранен при задержании и доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Происшествие произошло на улице Ленина, рядом с детским садом, где трое мужчин вели себя неадекватно. У одного из них был нож.