В Краснодарском крае задержаны двое мужчин, напавших на полицейских
В Горячем Ключе Краснодарского края полицейские задержали двух мужчин, которые напали на правоохранителей. Еще один участник инцидента был ранен при задержании и доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.
Происшествие произошло на улице Ленина, рядом с детским садом, где трое мужчин вели себя неадекватно. У одного из них был нож.
Когда полиция приехала, агрессивные мужчины начали нападать на полицейского. В ответ на угрозу жизни правоохранителя был сделан предупредительный выстрел в воздух, после чего последовал выстрел в нападающего. Он получил ранение в ногу.
Раненого доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. Полицейские в инциденте не пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru