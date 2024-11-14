В Краснодарском крае задержаны двое мужчин, напавших на полицейских

В Горячем Ключе Краснодарского края полицейские задержали двух мужчин, которые напали на правоохранителей. Еще один участник инцидента был ранен при задержании и доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Происшествие произошло на улице Ленина, рядом с детским садом, где трое мужчин вели себя неадекватно. У одного из них был нож.

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Когда полиция приехала, агрессивные мужчины начали нападать на полицейского. В ответ на угрозу жизни правоохранителя был сделан предупредительный выстрел в воздух, после чего последовал выстрел в нападающего. Он получил ранение в ногу.

Раненого доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. Полицейские в инциденте не пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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