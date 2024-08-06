В Краснодарском крае в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек
6 августа 202420:43
В результате ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани пострадали 13 человек, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авария произошла на 178-м километре трассы Р-217 Кавказ, недалеко от Армавира. Столкнулись грузовой и легковой автомобили, а также микроавтобус Mercedes.
По данным спасателей, в микроавтобусе находились 17 человек, а в легковом автомобиле — пять человек.
Движение по трассе при этом не было остановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru