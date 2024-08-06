В Краснодарском крае в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

В результате ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани пострадали 13 человек, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 178-м километре трассы Р-217 Кавказ, недалеко от Армавира. Столкнулись грузовой и легковой автомобили, а также микроавтобус Mercedes.