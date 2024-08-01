На Кубани человек погиб в ДТП с четырьмя легковушками и грузовиком

Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 05:00 в Темрюкском районе.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, перевозившим масло. Оказавшись на встречной полосе, грузовой автомобиль столкнулся с... BMW, Haval, Peugeot», — отметили правоохранители.

В аварии погибла женщина-пассажир Peugeot, еще два человека получили травмы. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Кущевском районе Кубани столкнулись «Лада Калина», Hyundai Accent и «КамАЗ», погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеДТПКраснодарский Край

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