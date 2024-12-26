В Краснодарском крае собрали более 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Он также отметил, что, предварительным подсчётам, его объём может увеличиться до 200 тысяч тонн.

Кондратьев указал, что переработкой загрязнённого песка занимаются четыре специализированных предприятия.

«Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности», - добавил губернатор Кубани.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе и выбросом нефтепродуктов на побережье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

