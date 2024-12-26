В Краснодарском крае собрали более 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
Более 30 тысяч тонн загрязненного грунта собрали в Краснодарском крае. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он также отметил, что, предварительным подсчётам, его объём может увеличиться до 200 тысяч тонн.
Кондратьев указал, что переработкой загрязнённого песка занимаются четыре специализированных предприятия.
«Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности», - добавил губернатор Кубани.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе и выбросом нефтепродуктов на побережье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Создатели «Небриллиантовой руки» отказались от использования дипфейка с Мироновым
- Силуанов определил роль фондового рынка в российской экономике
- Кабмин поручил Минфину и банкам не ограничивать выдачу семейной ипотеки
- Иноагента Эйдельман оштрафовали за дискредитацию действий российской армии
- В Краснодарском крае собрали более 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
- ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента СБУ его женой по теракту
- К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций
- Троих мужчин приговорили к четырем годам за нападение на свадебный автобус
- Опрос: Большинство россиян уверены, что успех заключается в семейном счастье
- Армия России освободила населенный пункт Гигант в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru