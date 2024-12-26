В Краснодарском крае собрали более 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Более 30 тысяч тонн загрязненного грунта собрали в Краснодарском крае. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Он также отметил, что, предварительным подсчётам, его объём может увеличиться до 200 тысяч тонн.

Кондратьев указал, что переработкой загрязнённого песка занимаются четыре специализированных предприятия.

«Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности», - добавил губернатор Кубани.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня будет объявлен в связи с аварией двух танкеров в Керченском проливе и выбросом нефтепродуктов на побережье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мэрия Анапы
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