Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 416 км юго-восточнее города Нумеа с населением более 94 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 45 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

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ФОТО: Институ океанологии им. П.П. Ширшова РАН
ТЕГИ:Землетрясение

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