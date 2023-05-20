Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане
20 мая 202305:54
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано вблизи побережья Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 416 км юго-восточнее города Нумеа с населением более 94 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 45 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru