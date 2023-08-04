На территории Воткинского завода в Удмуртии прогремел взрыв

На территории Воткинского завода в Удмуртии произошел взрыв с задымлением, говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

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«Произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», - отметила пресс-служба Воткинского завода.

Пострадавших среди работников предприятия нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что завод продолжил работать в штатном режиме.

В Москве 1 августа произошел пожар на заводе счетно-аналитических машин. Людей эвакуировали из здания, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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