На территории Воткинского завода в Удмуртии прогремел взрыв
4 августа 202319:44
На территории Воткинского завода в Удмуртии произошел взрыв с задымлением, говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
«Произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», - отметила пресс-служба Воткинского завода.
Пострадавших среди работников предприятия нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Отмечается, что завод продолжил работать в штатном режиме.
В Москве 1 августа произошел пожар на заводе счетно-аналитических машин. Людей эвакуировали из здания, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- BadComedian оценил сиквел «Кахи» со сценой изнасилования
- Суд арестовал на два месяца замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева
- Дочь депутата Алексея Журавлева опровергла переезд в Европу
- Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний за опоздания
- В Татарстане 52-летнего мужчину задержали за осквернение Вечного огня
- Медведев: Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции
- МИД Белоруссии: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолетами границы
- На территории Воткинского завода в Удмуртии прогремел взрыв
- CNN: США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера
- Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru