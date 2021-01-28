В Краснодарском крае погиб человек в результате перестрелки
В Краснодарском крае во время перестрелки погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Следственный комитет установил, что потасовка произошла во второй половине дня 28 января. Злоумышленник выстрелил в четырех человек возле дома на улице Мира в хуторе Заря под Анапой.
Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, по данным агентства, они находятся в реанимации. Погибший оказался мужчиной 1986 года рождения, по факту преступления следственный отдел по городу Анапе возбудил уголовное дело (ст.105 УК РФ "Убийство").
На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи проведут оперативно-розыскную операцию для установления личности нападавшего.
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