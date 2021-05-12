В Краснодарском крае нашли убитой семью из трех человек

Сотрудники экстренных служб, которые участвовали в ликвидации пожара в Кореновске, обнаружили на месте происшествия три тела. У погибших присутствуют признаки насильственной смерти. Предположительно, 80-летний мужчина, его 71-летняя жена и их 41-летний сын были убиты топором.

Сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали по горячим следам подозреваемого в совершении преступления 26-летнего мужчину, который является вторым сыном убитых супругов.

