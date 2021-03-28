В Курской области задержали врача за жестокое убийство медсестры
В Курской области задержали 30-летнего врача-реаниматолога, которого подозревают в убийстве 21-летней медсестры. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Следователи выяснили, что в Фатежской центральной районной больнице в ночь на 27 марта произошло жестокое убийство. Подозреваемый избил и задушил медсестру. По версии следствия, происшествие могло произойти на почве неприязни.
В отношение врача-реаниматолог возбуждено уголовное дело об убийстве.
В настоящее время следователи и оперативники выясняют обстоятельства случившегося.
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