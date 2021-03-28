В Курской области задержали врача за жестокое убийство медсестры

Следователи выяснили, что в Фатежской центральной районной больнице в ночь на 27 марта произошло жестокое убийство. Подозреваемый избил и задушил медсестру. По версии следствия, происшествие могло произойти на почве неприязни.

В отношение врача-реаниматолог возбуждено уголовное дело об убийстве.

В настоящее время следователи и оперативники выясняют обстоятельства случившегося.

