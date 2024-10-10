В Краснодарском крае грузовик сбил двух детей, один из них погиб

В станице Ленинградской Краснодарского края водитель грузовика «Камаз» сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает краевое ГУ МВД.

По данным полиции, шестилетний мальчик скончался на месте, а 15-летняя девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

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Инцидент произошел на улице Тихой.

Водитель груженого «Камаза» не сумел вовремя остановиться и допустил наезд на несовершеннолетних, переходивших дорогу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиПогибшиеДТПКраснодарский Край

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