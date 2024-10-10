В Краснодарском крае грузовик сбил двух детей, один из них погиб
10 октября 202420:29
В станице Ленинградской Краснодарского края водитель грузовика «Камаз» сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным полиции, шестилетний мальчик скончался на месте, а 15-летняя девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.
Инцидент произошел на улице Тихой.
Водитель груженого «Камаза» не сумел вовремя остановиться и допустил наезд на несовершеннолетних, переходивших дорогу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru