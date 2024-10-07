В ДТП со школьным микроавтобусом под Нижним Новгородом пострадали пятеро

Школьный микроавтобус попал в аварию в Нижегородской области. Травмы получили двое учеников и трое взрослых, информирует региональный главк МВД.

Школьная пассажирская «Газель» столкнулась с легковой автомашиной. ДТП случилось в Большемурашкинском районе. Всего в микроавтобусе находились восемь человек, включая пятерых детей. После столкновения с «Нивой» «Газель» съехала в кювет.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня ранее массовая автомобильная авария произошла в районе подмосковного Серпухова на трассе «Крым». Там столкнулись 11 машин, включая несколько грузовиков.

В этом ДТП погибли трое человек, ещё трое получили травмы. Спасатели МЧС деблокировали пострадавших. После аварии на трассе образовался затор, было запущено реверсивное движение.

