В Краснодарском крае два человека пострадали из-за атаки БПЛА
Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По данным ведомства, у пострадавших легкие травмы, они отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте.
Кроме того, в поселке Новомихайловском обломки БПЛА рухнули и повредили три дома. В двух строениях были выбиты стекла, посечены обшивка и двери. В еще одном доме из-за ЧП возникли трещины со смещениями в стенах.
«На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода», - добавили в оперштабе.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 декабря над Кубанью уничтожили восемь украинских дронов, сообщает РЕН ТВ.
