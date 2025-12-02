В Краснодарском крае два человека пострадали из-за атаки БПЛА

Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным ведомства, у пострадавших легкие травмы, они отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в поселке Новомихайловском обломки БПЛА рухнули и повредили три дома. В двух строениях были выбиты стекла, посечены обшивка и двери. В еще одном доме из-за ЧП возникли трещины со смещениями в стенах.

«На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода», - добавили в оперштабе.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 декабря над Кубанью уничтожили восемь украинских дронов, сообщает РЕН ТВ.

