В Краснодарском крае автомобиль въехал в детскую площадку

В станице Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края водитель потерял управление и врезался в детскую площадку, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Инцидент произошел днем 8 сентября. Водитель не справился с управлением и врезался в детскую площадку.

Пострадали трое детей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия 69-летнего водителя. Мужчина умер от сердечного приступа.

Ранее при столкновении автомобилей на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии погибли два человека и пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиАвтомобилиКраснодарский Край

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