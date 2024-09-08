В Краснодарском крае автомобиль въехал в детскую площадку
В станице Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края водитель потерял управление и врезался в детскую площадку, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел днем 8 сентября. Водитель не справился с управлением и врезался в детскую площадку.
Пострадали трое детей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По предварительным данным, причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия 69-летнего водителя. Мужчина умер от сердечного приступа.
Ранее при столкновении автомобилей на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии погибли два человека и пять пострадали, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Краснодарском крае автомобиль въехал в детскую площадку
- ВСУ атаковали площадку для хранения топлива в Белгородской области
- Закон о дипфейках могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию
- В Калифорнии эвакуируют более пяти тысяч человек из-за лесных пожаров
- Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине
- Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов
- Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером
- Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
- Адвокат: рэпера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления в розыск
- В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru