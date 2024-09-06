Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован с травмами, в поезде никто не пострадал.

Ранее в больнице скончался водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».