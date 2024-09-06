Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге
Электричка №6342 «Гатчина-Балтийская - Балтийский вокзал» и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге на станции «Броневая». Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован с травмами, в поезде никто не пострадал.
Ранее в больнице скончался водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru