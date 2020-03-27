В Краснодаре задержали сторонника ИГИЛ с бомбой

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина 1993 года рождения состоял в переписке с террористами.



Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружено взрывное устройство. В ФСБ считают, что мужчина готовился к совершению теракта, сообщает Ura.ru



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

