В Краснодаре задержали сторонника ИГИЛ с бомбой

ФСБ задержала в Краснодаре 27-летнего россиянина — сторонника запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

Ветеран «Альфы»: Без России ИГИЛ в Афганистане не победить

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина 1993 года рождения состоял в переписке с террористами.

Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружено взрывное устройство. В ФСБ считают, что мужчина готовился к совершению теракта, сообщает Ura.ru

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ФСБКраснодар