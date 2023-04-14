В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве студента из-за игровой приставки PlayStation

Краснодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве студента из-за игровой консоли Sony PlayStation, сообщает телеграм-канал 112.

Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене за попытку вступить в ВСУ

У мужчины обнаружили часть вещей погибшего. В данный момент с подозреваемым работают следователи.

В региональном СУСК отметили, что личность подозреваемого установлена, это 34-летний уроженец Оренбургской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УбийствоКраснодар

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