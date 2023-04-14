В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве студента из-за игровой приставки PlayStation

Подозреваемому в утечке документов Пентагона предъявили обвинение В Международном аэропорту «Внуково» объяснили появление прямого рейса в Тбилиси техническим сбоем Эксперт считает, что прогнозируемый Минэкономразвития рост зарплат не реализуется Metallica выпустила новый альбом под названием «72 времени года»