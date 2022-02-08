Группа молодёжи устроила стрельбу в центре Москвы после отказа пустить их в бар
Массовая драка со стрельбой произошла минувшей ночью у входа в развлекательное заведение в центре российской столицы. По предварительным данным, зачинщиками потасовки стала группа молодёжи численностью до 10 человек, передаёт ТАСС.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что случилось это возле бара по адресу Сретенка, дом 1. Согласно справочной информации, там расположено заведение под названием «Рок-н-ролл».
Напряжение возникло из-за того, что охранники бара отказались пустить молодых людей, которым не исполнился 21 год. В результате словесная перепалка закончилась дракой, во время которой один из посетителей, которому не дали войти, несколько раз выстрелил из оружия неустановленного типа.
В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку по инциденту.
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