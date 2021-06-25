В Краснодаре пассажирский самолет совершил аварийную посадку
25 июня 202110:33
Самолет Сухой Суперджет 100 аварийно сел в аэропорту Краснодара, сообщили экстренные службы. Это произошло из-за того, что отказала газовая турбина. На борту самолета SSJ-100 находился 91 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Новосибирске экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика задымления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru