Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за срабатывания датчика задымления

Летевший из Красноярска в Сочи пассажирский самолет Boeing-739 из-за срабатывания датчика задымления совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, датчик сработал в багажном отсеке. Воздушное судно приземлилось в новосибирском аэропорту около 16:00 по местному времени (12:00 мск).

Отмечается, что возгорания на борту не обнаружили, повреждений у самолета нет. Ни один из 178 пассажиров, в том числе 39 детей и 7 членов экипажа, не пострадал. В ближайшее время пассажиры вылетят в пункт назначения, за ними направили резервный борт.

Специалисты Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

