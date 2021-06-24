Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за срабатывания датчика задымления
Летевший из Красноярска в Сочи пассажирский самолет Boeing-739 из-за срабатывания датчика задымления совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По словам собеседника агентства, датчик сработал в багажном отсеке. Воздушное судно приземлилось в новосибирском аэропорту около 16:00 по местному времени (12:00 мск).
Отмечается, что возгорания на борту не обнаружили, повреждений у самолета нет. Ни один из 178 пассажиров, в том числе 39 детей и 7 членов экипажа, не пострадал. В ближайшее время пассажиры вылетят в пункт назначения, за ними направили резервный борт.
Специалисты Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку для установления всех обстоятельств инцидента.
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