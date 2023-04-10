Школьник в Самаре ранил сверстника ножом

В правительстве Самарской области уточнили, что об инциденте, который произошёл в школе №91 Самары, уже доложили губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона, в свою очередь, поручил министру образования и науки области разобраться в произошедшем.

Начальник пресс-службы мэрии Елена Рыжкова в своёма Telegram-канале, со ссылкой на руководителя департамента образования Самары Ирину Коковину, рассказала, что один из школьников перочинным ножом ранил своего одноклассника. Пострадавшему оказали первую помощь в школьном медкабинете, директор школы вызвал скорую помощь и полицию.

Ранее в башкирском селе Иглино семиклассница ранила ножом двух других школьниц, сообщает RT.

