Школьник в Самаре ранил сверстника ножом
Полиция в Самаре проводит проверку по факту конфликта учеников 2007 года рождения, в результате которого один из подростков был госпитализирован, сообщает РИА Новости.
В правительстве Самарской области уточнили, что об инциденте, который произошёл в школе №91 Самары, уже доложили губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона, в свою очередь, поручил министру образования и науки области разобраться в произошедшем.
Начальник пресс-службы мэрии Елена Рыжкова в своёма Telegram-канале, со ссылкой на руководителя департамента образования Самары Ирину Коковину, рассказала, что один из школьников перочинным ножом ранил своего одноклассника. Пострадавшему оказали первую помощь в школьном медкабинете, директор школы вызвал скорую помощь и полицию.
Ранее в башкирском селе Иглино семиклассница ранила ножом двух других школьниц, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Путин поручил выравнять уровень доходов жителей Крыма со средними показателями
- Школьник в Самаре ранил сверстника ножом
- СМИ: Украине предрекли тяжелые последствия контрнаступления
- Российские таможенники нашли в посылке человеческий череп
- Депутат Госдумы назвал причины роста курса доллара
- Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту на Украине
- Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»
- Путин назвал самый основательный способ улучшения демографии в регионах
- Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом
- Хинштейн высмеял идею депутата Скрозниковой платить детям за пятерки в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru