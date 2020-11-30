В Краснодаре из-за тумана задерживаются вылеты

Вылеты из Краснодара задерживаются в связи с ограниченной видимостью из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.

Отмечается, что к настоящему времени задержаны шесть рейсов, в частности, в Москву, Махачкалу и Сочи.

Кроме того, несколько рейсов, направлявшихся в Краснодар, были либо возвращены в аэропорт вылета, либо приземлились на запасных аэропортах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КраснодарСамолет
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