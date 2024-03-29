В Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек

В сообщении уточняется, что на номер «02» от неизвестного лица поступил звонок с сообщением о угрозе минирования здания на улице Тюляева, 2.

«Проверка проведена, угрозы нет», - заключили в МЦУ.

В краснодарском УВД добавили, что никаких предметов, представляющих угрозу и опасность для граждан, обнаружено не было.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за «минирования» эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».