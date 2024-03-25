СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ

Ракетная атака отражена в Ростовской области

Путин обсудит поддержку пострадавших при теракте с руководством силового и социального блоков

Погиб один из двух рабочих, оказавшихся под завалом в шахте на Урале

Приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня

Запрет на езду на электросамокатах вводят в центре Саратова