СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ

Около 30 школ во Франции закрылись после получения сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Петербургский ТРЦ «Лондон Молл» эвакуировали из-за ложного минирования

Уточняется, что информация о «минировании» поступила в учебные заведения в департаментах Нижний Рейн и Верхний Рейн.

По информации радиостанции, неизвестный утверждал, что бомбы разложены в школах «повсюду» и угрожал «взорвать здания целиком».

Ранее директор консультативно-диагностического центра «Измайловский» Олег Карпов заявил, что пациенты и персонал центра были эвакуированы из-за угрозы минирования, сообщает RT.

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