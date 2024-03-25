СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ
25 марта 202417:41
Около 30 школ во Франции закрылись после получения сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что информация о «минировании» поступила в учебные заведения в департаментах Нижний Рейн и Верхний Рейн.
По информации радиостанции, неизвестный утверждал, что бомбы разложены в школах «повсюду» и угрожал «взорвать здания целиком».
Ранее директор консультативно-диагностического центра «Измайловский» Олег Карпов заявил, что пациенты и персонал центра были эвакуированы из-за угрозы минирования, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после обстрела ВСУ в Каховке
- СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле»
- СМИ: В Госдуме намерены обсудить ограничение на внесение наличных через банкоматы
- СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ
- Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента
- Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал, что второй сезон сериал не запланирован
- Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня
- Apple научилась обновлять выключенные iPhone в магазинах без распаковки коробок
- Актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
- В центре Саратова запретят езду на электросамокатах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru