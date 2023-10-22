В Краснодаре из горящего многоквартирного дома эвакуировали 76 человек

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 76 человек, включая 15 детей.

В тушении пожара задействовали 72 человека личного состава и 21 единицу техники. В 19:25 возгорание было локализовано.

Ранее сообщалось, что женщина и двое мужчин отравились угарным газом в селе Давыдовка Пугачевского района Саратовской области, отмечает «Радиоточка НСН».

