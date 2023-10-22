В Краснодаре из горящего многоквартирного дома эвакуировали 76 человек

На Ангарской улице в Краснодаре загорелась мансарда многоквартирного дома, заявили в главном управлении МЧС РФ по региону.

Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 76 человек, включая 15 детей.

В тушении пожара задействовали 72 человека личного состава и 21 единицу техники. В 19:25 возгорание было локализовано.

Ранее сообщалось, что женщина и двое мужчин отравились угарным газом в селе Давыдовка Пугачевского района Саратовской области, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКраснодар

Горячие новости

Все новости

партнеры