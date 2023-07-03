В Краснодаре 82-летняя пенсионерка заказала убийство участкового

В ведомстве отметили, что 82-летняя женщина пообещала киллеру миллион рублей. В качестве оружия пенсионерка выбрала обрез ружья.

Сотрудники полиции предотвратили трагедию. Они инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые «исполнитель» передал пенсионерке.

Женщину задержали. В ее квартире обнаружили обрез ружья, холодное оружие и более 1,8 миллиона рублей.

В подмосковной Балашихе дочь заказала убийство собственной матери за 350 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

