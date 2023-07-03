В Краснодаре 82-летняя пенсионерка заказала убийство участкового
Жительница Краснодара заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.
В ведомстве отметили, что 82-летняя женщина пообещала киллеру миллион рублей. В качестве оружия пенсионерка выбрала обрез ружья.
Сотрудники полиции предотвратили трагедию. Они инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые «исполнитель» передал пенсионерке.
Женщину задержали. В ее квартире обнаружили обрез ружья, холодное оружие и более 1,8 миллиона рублей.
В подмосковной Балашихе дочь заказала убийство собственной матери за 350 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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