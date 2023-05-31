Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции

Министерство внутренних дел Дагестана распространило сообщение о задержании подозреваемого в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Как уточнили в ведомстве, он сам сдался полиции в Дербентском районе республики.

МВД Дагестана публикует видео допроса 58-летнего задержанного по горячим следам. Как заявил гражданин, он решился на тяжкое преступление из-за проблем с жильём, которые, по его словам, дело рук убитого.