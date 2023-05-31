Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции
Министерство внутренних дел Дагестана распространило сообщение о задержании подозреваемого в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Как уточнили в ведомстве, он сам сдался полиции в Дербентском районе республики.
МВД Дагестана публикует видео допроса 58-летнего задержанного по горячим следам. Как заявил гражданин, он решился на тяжкое преступление из-за проблем с жильём, которые, по его словам, дело рук убитого.
Как отмечает RT, информацию о задержании подозреваемого в убийстве главы села подтвердили также в республиканском следственном управлении Следственного комитета. Гаджикурбан Байрамбегов был убит сегодня около полудня у своего дома в селе Рубас. Чиновнику было 62 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что 67-летняя жительница Красноярска «заказала» наёмному убийце свою 48-летнюю дочь, чтобы продать дом, в котором они владеют равными долями.
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