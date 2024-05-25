В Краснодаре 12 детей пострадали после падения части крыши школы

Около 12 детей пострадали из-за срыва ветром кровли в школе № 29 в Краснодаре. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы

Как установили в надзорном ведомстве, 25 мая около 08:18 мск на территории учебного заведения произошел «срыв кровельного покрытия крыши» из-за сильного порыва ветра.

«В результате... пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается», — заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство Западного административного округа Краснодара проводит проверку по факту ЧП. Кроме того, доследственную проверку организовал следственный отдел по краснодарскому Западному округу Следственного комитета.

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ФОТО: РИА Новости
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