СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы
25 мая 202408:58
Ветер сорвал крышу со здания школы в центре Краснодара. Об этом сообщает сайт АиФ.
По данным издания, инцидент произошел во время последнего звонка в школе №29 на улице Рылеева. Данных о пострадавших не приводится.
На месте ЧП находятся пять единиц спецтехники МЧС и три кареты скорой помощи. Детей не выпускают из школы.
По прогнозам синоптиков, до конца субботы, 25 мая в Краснодарском крае ожидаются порывы ветра до 35 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru