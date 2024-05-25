СМИ: В Краснодаре во время последнего звонка ветром сорвало крышу школы

Ветер сорвал крышу со здания школы в центре Краснодара. Об этом сообщает сайт АиФ.

В ульяновской школе из-за сильного ветра обвалился потолок

По данным издания, инцидент произошел во время последнего звонка в школе №29 на улице Рылеева. Данных о пострадавших не приводится.

На месте ЧП находятся пять единиц спецтехники МЧС и три кареты скорой помощи. Детей не выпускают из школы.

По прогнозам синоптиков, до конца субботы, 25 мая в Краснодарском крае ожидаются порывы ветра до 35 м/с.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВетерШколаКраснодар

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