В Коврове неизвестный взорвал гранату на рынке

В городе Ковров (Подмосковье) неизвестный взорвал на местном рынке гранату, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Взрыв прогремел на втором этаже Октябрьского рынка.

Очевидцы сообщают, что одному мужчине оторвало руку, пострадали еще несколько человек.

По словам работников рынка, устроивший взрыв ревнивый муж таким образом хотел избавиться от соперника.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:РынокВзрыв
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