В Коврове неизвестный взорвал гранату на рынке
1 ноября 202013:24
В городе Ковров (Подмосковье) неизвестный взорвал на местном рынке гранату, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Взрыв прогремел на втором этаже Октябрьского рынка.
Очевидцы сообщают, что одному мужчине оторвало руку, пострадали еще несколько человек.
По словам работников рынка, устроивший взрыв ревнивый муж таким образом хотел избавиться от соперника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru