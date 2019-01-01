В коттедже брата Юнус-Бека Евкурова случился пожар
Пожар случился в коттедже брата экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Алисхана Евкурова, сообщает сайт KP.Ru. Отмечается, что по данным МЧС, возгорание случилось из-за короткого замыкания на втором этаже дома. Правоохранители намерены выяснить, был ли это несчастный случай или поджог.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В данный момент пожарные ликвидировали огонь, здание поливают водой для предотвращения повторного возгорания.
Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о досрочном сложении полномочий 24 июня. По его словам, к досрочному сложению полномочий его подвела разобщённость властей республики и общества.
26 июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. В СМИ уже появилась информация, что Евкуров может стать заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу, однако официального подтверждения этим данным пока нет.
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