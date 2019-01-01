В коттедже брата Юнус-Бека Евкурова случился пожар

Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о досрочном сложении полномочий 24 июня. По его словам, к досрочному сложению полномочий его подвела разобщённость властей республики и общества.

26 июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. В СМИ уже появилась информация, что Евкуров может стать заместителем главы Минобороны Сергея Шойгу, однако официального подтверждения этим данным пока нет.

