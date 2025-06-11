В Котовске Тамбовской области произошел пожар после массовой атаки БПЛА
Пожар произошел в Котовске Тамбовской области из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.
Он подчеркнул, что массовую атаку дронов отразили в ночь на 11 июня.
«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями», - написал Первышов в Telegram.
Врио губернатора отметил, что никто не пострадал. Ситуация под контролем властей.
Ранее Минобороны отчиталось, что с вечера 10 июня над Россией уничтожили 32 дрона ВСУ, в том числе пять беспилотников над Тамбовской областью, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Котовске Тамбовской области произошел пожар после массовой атаки БПЛА
- Захарова: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ
- Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
- Россотрудничество: Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет
- Соцфонд раскрыл размер средней пенсии госслужащих
- Силы ПВО уничтожили над Россией 32 украинских БПЛА
- Шаман дал концерт в военном госпитале имени Вишневского
- Объявленная в розыск супруга Тимофеева решила заработать на хайпе
- Глава разведки США заявила, что мир находится на грани ядерного уничтожения
- Лукашенко рассказал о причине нехватки картофеля в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru