В Котовске Тамбовской области произошел пожар после массовой атаки БПЛА

Пожар произошел в Котовске Тамбовской области из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что массовую атаку дронов отразили в ночь на 11 июня.

«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями», - написал Первышов в Telegram.

Врио губернатора отметил, что никто не пострадал. Ситуация под контролем властей.

Ранее Минобороны отчиталось, что с вечера 10 июня над Россией уничтожили 32 дрона ВСУ, в том числе пять беспилотников над Тамбовской областью, пишет 360.ru.

