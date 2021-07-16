В Кот-д'Ивуаре в автоаварии погибли 23 человека

В 100 километрах севернее Абиджана, крупнейшего города страны, столкнулись микроавтобус и грузовик.

Из 34 пострадавших были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. Трое взрослых находятся в коме. По предварительным данным, ДТП случилось из-за лопнувшей шины микроавтобуса.

На днях в Боливии в аварии с автобусом погиб 31 человек.

