В Кот-д'Ивуаре в автоаварии погибли 23 человека

Как минимум 23 человек погибли и 34 получили травмы в результате автоаварии на юге Кот-д'Ивуара, пишет Fraternite Matin.

В Боливии в аварии с автобусом погиб 31 человек

В 100 километрах севернее Абиджана, крупнейшего города страны, столкнулись микроавтобус и грузовик.

Из 34 пострадавших были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. Трое взрослых находятся в коме. По предварительным данным, ДТП случилось из-за лопнувшей шины микроавтобуса.

На днях в Боливии в аварии с автобусом погиб 31 человек.

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