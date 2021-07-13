В Боливии в аварии с автобусом погиб 31 человек
13 июля 202101:03
Число жертв автоаварии с автобусом в Боливии выросло до 31, сообщает телеканал Unitel.
Еще 10 человек получили различные ранения.
Ранее сообщалось о 18 погибших в происшествии. Автобус упал в обрыв с высоты 150 метров. На место приезжают родственники погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru