В Боливии в аварии с автобусом погиб 31 человек

Число жертв автоаварии с автобусом в Боливии выросло до 31, сообщает телеканал Unitel.

12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Еще 10 человек получили различные ранения.

Ранее сообщалось о 18 погибших в происшествии. Автобус упал в обрыв с высоты 150 метров. На место приезжают родственники погибших.

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ТЕГИ:АвтобусДТПБоливия
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