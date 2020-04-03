В Костромской области скончалась женщина с коронавирусом
В Костромской области умерла женщина, у которой был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что тест на коронавирус у скончавшейся 70-летней женщины взяли после ее смерти. Он дал положительный результат.
Как пишет агентство, у умершей имелись сопутствующие болезни, в частности, гипертоничекая болезнь и ишемическая болезнь сердца. В связи с этим заболевание у пациентки протекало тяжело.
По последним данным, в области подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией, еще семь человек находятся под наблюдением.
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