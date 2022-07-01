В Костроме убивших пятилетнюю девочку педофилов приговорили к пожизненному заключению
Костромской областной суд признал ранее судимых 45-летнего и 24-летнего мужчин виновными в похищении, изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщает ТАСС.
Обоим подсудимым суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что также осужденные выплатят семье ребёнка четыре миллиона рублей.
Трагедия произошла в январе 2022 года. Следствием установлено, что двое мужчин забрали гуляющую на улице девочку, тело которой позже было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.
Один из подозреваемых ранее отсидел в тюрьме за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. В связи с этим было возбуждено дело о халатности полицейских, не проследивших за вышедшим из колонии мужчиной, сообщает RT.
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