В Костроме убивших пятилетнюю девочку педофилов приговорили к пожизненному заключению

Обоим подсудимым суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что также осужденные выплатят семье ребёнка четыре миллиона рублей.

Трагедия произошла в январе 2022 года. Следствием установлено, что двое мужчин забрали гуляющую на улице девочку, тело которой позже было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Один из подозреваемых ранее отсидел в тюрьме за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. В связи с этим было возбуждено дело о халатности полицейских, не проследивших за вышедшим из колонии мужчиной, сообщает RT.

