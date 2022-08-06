Боррель пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

«Я приглашаю президента Сербии [Александра] Вучича и премьер-министра Косова [Альбина] Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — указал Боррель.

Конфликт Сербии и Косова обострился в конце июля. Власти непризнанной республики планировали с 1 августа запретить въезд на ее территорию с сербскими номерами и документами. В преддверии введения запрета вспыхнули беспорядки. Позже в Приштине решили не вводить ограничения до 1 сентября.

