В Королеве пациент угрожал врачу гранатой
В подмосковном Королеве мужчина пришел в городскую больницу и угрожал главному врачу гранатой. Недовольство пациента вызвал тот факт, что его не хотели оперативно выписать из медучреждения.
Медики отреагировали на угрозу и вызвали сотрудников полиции. Также на место ЧП прибыли взрывотехники, всех людей вывели из здания. В результате стражи порядка задержали мужчину – им оказался ранее судимый житель Балашихи в возрасте 43 лет.
Правоохранители изъяли у него предмет, которым он угрожал врачу. Он направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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