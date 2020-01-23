В Королеве пациент угрожал врачу гранатой

В подмосковном Королеве мужчина пришел в городскую больницу и угрожал главному врачу гранатой. Недовольство пациента вызвал тот факт, что его не хотели оперативно выписать из медучреждения.

Медики отреагировали на угрозу и вызвали сотрудников полиции. Также на место ЧП прибыли взрывотехники, всех людей вывели из здания. В результате стражи порядка задержали мужчину – им оказался ранее судимый житель Балашихи в возрасте 43 лет.

Правоохранители изъяли у него предмет, которым он угрожал врачу. Он направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

