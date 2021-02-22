В Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в Демократической Республике Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии Лука Аттаназио, сообщает пресс-служба итальянского дипведомства.
На данный момент известно, что нападение вооружённых людей на колонну автомобилей ООН произошло в городе Гома. В результате погиб посол Италии, а также сопровождавший его итальянский карабинер.
«Обстоятельства этого жестокого нападения до сих пор не ясны, и мы приложим все усилия, чтобы пролить свет на то, что произошло», - подчеркнул Ди Майо.
Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщило, что на северо-востоке Конго зафиксирована вспышка чумы. По словам главы Минздрава провинции Итури Патрика Карамуры, выявлено около 520 случаев чумы, скончался человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- В Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии
- Путин-Лукашенко: О чем президенты договорились в Сочи?
- СМИ: Под новые санкции ЕС могут попасть главы СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурор РФ
- Жириновский не исключил досрочные выборы в Госдуму-2021
- Вице-премьер Украины объяснил своё фото с главой Чечни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru