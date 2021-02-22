В Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в Демократической Республике Конго в результате вооружённого нападения погиб посол Италии Лука Аттаназио, сообщает пресс-служба итальянского дипведомства.

На данный момент известно, что нападение вооружённых людей на колонну автомобилей ООН произошло в городе Гома. В результате погиб посол Италии, а также сопровождавший его итальянский карабинер.

«Обстоятельства этого жестокого нападения до сих пор не ясны, и мы приложим все усилия, чтобы пролить свет на то, что произошло», - подчеркнул Ди Майо.

Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщило, что на северо-востоке Конго зафиксирована вспышка чумы. По словам главы Минздрава провинции Итури Патрика Карамуры, выявлено около 520 случаев чумы, скончался человек.

