СМИ: Более 30 человек стали жертвами вспышки чумы в Конго
Вспышка чумы зафиксирована на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.
Глава Минздрава провинции Итури Патрик Карамура рассказал, что выявлено около 520 случаев чумы, от заболевания скончался человек.
«Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы», - добавил чиновник.
Эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации «EcoHealth Alliance» заявила, что средний возраст заражённых составляет 13 лет. Отмечается, что первые случаи заболевания чумой были зарегистрированы в провинции Итури в ноябре 2020 года.
Ранее в Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни, более 50 жителей госпитализированы, сообщает «Свободная пресса». По данным агентства Anadolu, все заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.
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