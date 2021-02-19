СМИ: Более 30 человек стали жертвами вспышки чумы в Конго

Вспышка чумы зафиксирована на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Глава Минздрава провинции Итури Патрик Карамура рассказал, что выявлено около 520 случаев чумы, от заболевания скончался человек.

«Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы», - добавил чиновник.

Эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации «EcoHealth Alliance» заявила, что средний возраст заражённых составляет 13 лет. Отмечается, что первые случаи заболевания чумой были зарегистрированы в провинции Итури в ноябре 2020 года.

Ранее в Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни, более 50 жителей госпитализированы, сообщает «Свободная пресса». По данным агентства Anadolu, все заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.

