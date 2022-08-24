СК: При пожаре на складе на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб, двое были госпитализированы в результате пожара в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.
В сообщении отмечается, что информация о погибших и пострадавший предварительная, проводится проверка.
«В настоящее время следователи работают на месте происшествия... После полной ликвидации пожара они приступят к осмотру. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.
Ранее в МСЧ заявили, что площадь пожара в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы составляет 1500 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены более 150 человек и 42 единицы техники.
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