СК: При пожаре на складе на севере Москвы погиб человек

В сообщении отмечается, что информация о погибших и пострадавший предварительная, проводится проверка.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия... После полной ликвидации пожара они приступят к осмотру. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

Ранее в МСЧ заявили, что площадь пожара в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы составляет 1500 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены более 150 человек и 42 единицы техники.

