В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе

«По имеющимся данным, смерть подростка наступила 3 декабря 2021 в дневное время в помещении школы после конфликта с другим учащимся», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщают СМИ, в ходе конфликта между семиклассниками один ученик ударил другого по голове. Подросток потерял сознание, врачи пытались его реанимировать, однако ребенок скончался.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и «Халатность».

Для установления обстоятельств трагедии правоохранители назначили экспертизы, опрашивают учащихся и администрацию школы, также проводятся следственные и процессуальные действия.

