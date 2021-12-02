На Алтае старшеклассник устроил стрельбу в школе

Ученик старших классов возле здания школы в Алтайском крае выстрелил из пневматического пистолета в голову другому учащемуся, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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По данным ведомства, инцидент произошел накануне утром около школы в селе Алтайское. Отмечается, что стрельбу открыл ученик 10 класса.

СК начал проверку по факту произошедшего, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаШкольникиАлтайский Край
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