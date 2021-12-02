На Алтае старшеклассник устроил стрельбу в школе
Ученик старших классов возле здания школы в Алтайском крае выстрелил из пневматического пистолета в голову другому учащемуся, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне утром около школы в селе Алтайское. Отмечается, что стрельбу открыл ученик 10 класса.
СК начал проверку по факту произошедшего, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Эксперты выяснили, сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья
- Уголовное дело после убийства пятилетней девочки завели в Красноярске
- Правительство компенсирует Крыму ремонт объектов ТЭК, пострадавших от летних паводков
- Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
- На Алтае старшеклассник устроил стрельбу в школе
- Тихановская вошла в список «Женщины года-2021» по версии Financial Times
- Гинцбург разрешил одновременно прививаться «Спутником Лайт» и назальной вакциной
- Тиньков озвучил причины срыва сделки с «Яндексом»
- «Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года»
- Пресс-секретарь Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru